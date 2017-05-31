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Активисты: Власть парализует работу Конституционного суда

Среда, 31 мая 2017, 14:30

Активисты обеспокоены бездействием власти, которая, по их словам, парализует работу Конституционного суда.

Об этом сообщили на пресс-конференции в среду, 31 мая, представители ОО "Общественный люстрационный комитет" и Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте, передает Інтерфакс-Україна

"Президент Порошенко, не выполняя собственные обязательства, блокирует очищение власти … и таким образом создает угрозу конституционному строю в Украине", - сказала председатель совета общественной организации "Общественный люстрационный комитет" Александра Дрик.

Она отметила, что глава государства до сих пор не освободит судей Конституционного суда, которые нарушили присягу. Речь идет о голосование в 2010 году за изменения в Конституцию, которые привели к узурпации власти Виктором Януковичем.

По словам секретаря Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины Татьяны Козаченко, не увольнение президентом судей, которые нарушили присягу, "фактически парализовало работу всего Конституционного органа".

Козаченко також сообщила, что 3 июня заканчивается срок полномочий и.о. председателя Конституционного суда Юрия Баулина и судьи КС Сергея Вдовиченко, которые тоже голосовали за изменения в Конституцию Украины в 2010 году.

"Такие же судьи, как они, за такое же решение, которое они принимали вместе, уволены за нарушение присяги, а Баулин и Вдовиченко получат благодаря позиции президента "заслуженный отдых", - отметила Козаченко.

Секретарь общественного совета пояснила, что за отставку этих судей должны проголосовать судьи КС. "А для этого нет необходимых голосов. Это означает, что они будут продолжать числиться в Конституционном суде и получать соответствующую зарплату", - сказала Козаченко.

По ее словам, треть состава действующего КС – "это судьи, которые отменили часть Конституции и которые в соответствии с постановлением Верховной Рады от 24 февраля 2014 года нарушили присягу".

Она также обратила внимание на то, что одобренная парламентом конституционная реформа не может быть реализована, поскольку не приняты необходимые законы, в том числе закон "О Конституционном суде".

"Соответствующего законодательства для реализации конституционной реформы принято не было, в том числе закона о Конституционном суде. Даже принятие этого закона не даст возможность доукомплектовать Конституционный суд, так как для этого необходимо создать соответствующие комиссии", - рассказала Козаченко.

Темы: КонституцияКС
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