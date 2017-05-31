Депутаты обжаловали закон о декоммунизации в КСУ
Народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.
Об этом сообщает 31 мая пресс-служба "Оппоблока".
По мнению одного из инициаторов представления (всего их 46 -ред.) "оппоблоковца" Василия Нимченко, положения оспариваемого закона о декоммунизации "нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам".
Также, по мнению депутата, закон о декоммунизации "провоцирует раскол общества по идеологическому, социальному и духовному признакам и создает реальные угрозы государственности Украины".
Согласно данным на сайте КСУ, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.
Как известно, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
В мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.
Как сообщалось, 9 мая 2017 в Одессе, Днепре и других городах Украины были задержанные за распространение коммунистической символики.
Украинская правда