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Депутаты обжаловали закон о декоммунизации в КСУ

Среда, 31 мая 2017, 15:47

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.

Об этом сообщает 31 мая пресс-служба "Оппоблока".

По мнению одного из инициаторов представления (всего их 46 -ред.) "оппоблоковца" Василия Нимченко, положения оспариваемого закона о декоммунизации "нарушают права и свободы граждан, ст. 15 и ст. 34 Конституции Украины, противоречат демократическим нормам и международным стандартам".

Также, по мнению депутата, закон о декоммунизации "провоцирует раскол общества по идеологическому, социальному и духовному признакам и создает реальные угрозы государственности Украины".

Согласно данным на сайте КСУ, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Как известно, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.

Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.

В мае 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Как сообщалось, 9 мая 2017 в Одессе, Днепре и других городах Украины были задержанные за распространение коммунистической символики.

Украинская правда

Темы: декоммунизациясуд
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