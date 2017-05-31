Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У травні в АТО загинуло 7 військових, 141 отримали поранення — Турчинов

Середа, 31 травня 2017, 20:21

7 військових загинуло та 141 дістали поранення на Донбасі протягом травня.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов у середу, перебуваючи в Мар'їнці та Красногорівці

"Протягом травня внаслідок військових провокацій загинуло 7 наших військовослужбовців, дістали поранень 141. Однією із останніх тенденцій є використання важкої 152-мм самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню для завдання ударів по позиціях Збройних Сил України на відстані до 20 км від лінії розмежування", - зазначив чиновник, цитує його прес-служба.

За словами Турчинова, проросійські бойовики намагаються завдати максимальної шкоди підрозділам Збройних Сил України та відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню як по передових, так і по віддалених позиціях.

"Окрім того, командування російсько-терористичних військ продовжує перекидати на окуповану територію військових, зброю, боєприпаси та пально-мастильні матеріали, посилює забезпечення передових підрозділів та інженерне обладнання вогневих позицій", - сказав секретар РНБО.

Він також наголосив, що останніми днями в в Мар'їнці та Красногорівці склалась "надзвичайно складна ситуація через використання ворогом потужної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню".

"Російські окупаційні підрозділи ведуть вогонь не тільки по наших позиціях, але і по цивільних об'єктах, що є свідомим злочином, санкціонованим Кремлем", - сказав він.

"У цих містах відбувається системне руйнування об'єктів критичної інфраструктури, гинуть та дістають поранення як військові, так і цивільні", - зазначив Турчинов, додавши, що зруйновано десятки цивільних будинків, "а у Красногорівці кілька днів тому обстрілами зруйновано школу, пошкоджено приміщення лікарні та цегляного заводу".

"Вважаю, що міжнародна спільнота має дати об'єктивну оцінку військовим злочинам російських гібридних військ та їх кремлівських кураторів", - наголосив посадовець.

Секретар РНБО України підкреслив, що небезпечна ситуація також спостерігається вздовж всієї лінії зіткнення.

Теми: РНБОТурчиновАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
РНБО
Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів від РФ – Данілов
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: