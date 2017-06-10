Рябошапка: Корчак погано виконує обов'язки голови НАЗК

Член НАЗК Руслан Рябошапка покладає провину за проблеми із реєстром особисто на голову агентства Наталію Корчак.

Про це він заявив в ефірі програми FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко на телеканалі ZIK.

"Чесно кажучи, я справді вважаю, що Наталія Миколаївна справляється у своєму напрямку досить не погано. Однак у мене було декілька серйозних моментів, коли я не погоджувався з пропозиціями, які вона вносила. До прикладу, щодо тої ж "Батьківщини", – заявив Рябошапка.

Окрім цього, гість програми зазначив, що головним "провалом" Корчак було те, що НАЗК не змінило адміністратора реєстру. Адже саме через це система е-декларування частково не працювала.

"Як менеджер, як керівник органу, у неї було багато "провалів". І на мою думку, основним із них було те, що ми не змінили адміністратора нашого реєстру. Адже цю проблему ми бачили ще у серпні, потім у вересні, а на Новий рік, адміністратор просто взяв і відключив реєстр, однак нас не повідомив. Тому було зрозуміло, що далі ситуація не може так продовжуватися, враховуючи те, що до 1 квітня мали бути подані близько мільйона декларацій політиків та чиновників", – зазначив гість програми.

Рябошапка каже, що тоді, коли виникли проблеми із реєстром е-декларування, аби вирішити проблему, потрібно було приймати компромісне рішення, але, Наталією Корчак жодні рішення не були прийняті.

"Власне, провину за проблеми із реєстром я покладаю особисто на Наталію Миколаївну. Адже ми могли змінити адміністратора, більше того, у нас було декілька варіантів. Однак пізніше, коли проблему потрохи владнали, то голова НАЗК звинувачувала у всьому "УСС", мовляв, що це вони винні у зриві електронного декларування", – додав Рябошапка.

Нагадаємо, член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка подав у Кабінет Міністрів заяву про відставку. За його словами, протягом року він говорив про проблеми Агентства. Однак відповідної реакції не було.

Як відомо, в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Як повідомлялося, НАЗК також ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.