СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки

Спостережні групи української сторони СЦКК працюють у населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка, які в ніч на 10 червня було обстріляно бойовиками.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО 10 червня.

Як відомо, в ніч на 10 червня під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали населеного пункту.

"Внаслідок обстрілу у житловому будинку по вул. Жовтневій поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку. Обох постраждалих доставлено до Курахівської лікарні", - повідомили у штабі АТО.

У чоловіка відкритий перелом гомілки, осколкові поранення стегна, травматичний шок 2-го ступеню. У жінки відкритий перелом стегна, осколкові поранення обох стегон. Обидва перебувають в стані середньої важкості.