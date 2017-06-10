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СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки

Субота, 10 червня 2017, 10:18
СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки

Спостережні групи української сторони СЦКК працюють у населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка, які в ніч на 10 червня було обстріляно бойовиками. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО 10 червня.

Як відомо, в ніч на 10 червня під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали населеного пункту.

"Внаслідок обстрілу у житловому будинку по вул. Жовтневій поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку. Обох постраждалих доставлено до Курахівської лікарні", - повідомили у штабі АТО.

У чоловіка відкритий перелом гомілки, осколкові поранення стегна, травматичний шок 2-го ступеню. У жінки відкритий перелом стегна, осколкові поранення обох стегон. Обидва перебувають в стані середньої важкості.

Цієї ж ночі було обстріляно житловий сектор Красногорівки, зазначили у штабі.

Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється.

Як відомо, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку, постраждали цивільні. Двох місцевих жителів госпіталізовано, їх стан середньоважкий

Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики готують обстріл Авдіївки. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТО
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