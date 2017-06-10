СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки
Спостережні групи української сторони СЦКК працюють у населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка, які в ніч на 10 червня було обстріляно бойовиками.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО 10 червня.
Як відомо, в ніч на 10 червня під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали населеного пункту.
"Внаслідок обстрілу у житловому будинку по вул. Жовтневій поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку. Обох постраждалих доставлено до Курахівської лікарні", - повідомили у штабі АТО.
У чоловіка відкритий перелом гомілки, осколкові поранення стегна, травматичний шок 2-го ступеню. У жінки відкритий перелом стегна, осколкові поранення обох стегон. Обидва перебувають в стані середньої важкості.
Цієї ж ночі було обстріляно житловий сектор Красногорівки, зазначили у штабі.
Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється.
Як відомо, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку, постраждали цивільні. Двох місцевих жителів госпіталізовано, їх стан середньоважкий.
Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики готують обстріл Авдіївки.
Українська правда