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В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки

Суббота, 10 июня 2017, 10:18
В СЦКК уточнили данные об обстреле Марьинки и Красногоровки

Наблюдательные группы украинской стороны СЦКК работают в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка, которые в ночь на 10 июня были обстреляны боевиками.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО 10 июня.

Как известно, в ночь на 10 июня во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь противника попали жилые кварталы населенного пункта.

"В результате обстрела в жилом доме по ул. Октябрьской ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба пострадавших доставлены в Кураховскую больницу", - сообщили в штабе АТО.

У мужчины открытый перелом голени, осколочные ранения бедра, травматический шок 2-й степени. У женщины открытый перелом бедра, осколочные ранения обеих бедер. Оба находятся в состоянии средней тяжести.

Этой же ночью был обстрелян жилой сектор Красногоровки, отметили в штабе.

Информация о других пострадавших и разрушений зданий уточняется.

Как известно, 9 июня вечером, а также ночью 10 июня, применяя артиллерию, боевики обстрелялил жилые кварталы Марьинки и Красногоровку, пострадали гражданские. Двое местных жителей госпитализированы, их состояние среднетяжелое.

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики готовят обстрел Авдеевки.

Украинская правда 

Темы: ДонбассАТО
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