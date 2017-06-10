Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл Мар'їнки кваліфіковано як теракт

Субота, 10 червня 2017, 10:53

За фактом обстрілів н.п. Мар'їнка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 "Терористичний акт" КК України.

Про це 10 червня повідомили у поліції Донецької області. 

"Потужний мінометний обстріл розпочався о 23:00 9 червня та тривав близько години. В той час співмешканці знаходились у власному будинку по вул. Октябрьській. В результаті обстрілу чоловік та жінка отримали осколкові поранення, відкриті переломи ніг та травматичний шок", - зазначили у поліції.

Окрім того правоохоронці зафіксували ще два пошкоджених будинки в результаті нічного обстрілу - по вул. Петра Карпова та Прокоф’єва.

"Красногорівка також потерпала від обстрілів. По вулиці Шевченко в будинку місцевих мешканців було виявлено танковий снаряд, який не розірвався", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює спецгрупа правоохоронців.

Як відомо, в ніч на 10 червня бойовики, застосовуючи міномети і артилерію, обстріляли житлові квартали н.п. Мар'їнка та Красногорівка, внаслідок обстрілу поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку, обох доставлено до Курахівської лікарні. 

У населених пунктах працюють спостережні групи української сторони СЦКК.

Теми: ДонбасАТОполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: