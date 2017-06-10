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Обстрел Марьинки квалифицирован как теракт

Суббота, 10 июня 2017, 10:53

По факту обстрелов н.п. Марьинка открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" УК Украины.

Об этом 10 июня сообщили в полиции Донецкой области.

"Мощный минометный обстрел начался в 23:00 9 июня и продолжался около часа. В это время сожители находились в собственном доме по ул. Октябрьская. В результате обстрела мужчина и женщина получили осколочные ранения, открытые переломы ног и травматический шок", - отметили в полиции.

Кроме того правоохранители зафиксировали еще два поврежденных дома в результате ночного обстрела - по ул. Петра Карпова и Прокофьева.

"Красногоровка также пострадала от обстрелов. По улице Шевченко в доме местных жителей был обнаружен неразорвавшийся танковый снаряд", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает спецгруппа правоохранителей.

Как известно, в ночь на 10 июня боевики, применяя минометы и артиллерию, обстреляли жилые кварталы н.п. Марьинка и Красногоровка, в результате обстрела ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, оба доставлены в Кураховскую больницу. 

В населенных пунктах работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК.

Темы: ДонбассАТОполиция
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