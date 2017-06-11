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Бойовики ОРЛО розповіли про руйнування у приватному секторі "забороненим" калібром

Неділя, 11 червня 2017, 16:36

В результаті обстрілу у смт Фрунзе пошкоджено газопровід, також снарядом калібру 122 мм у дворі житлового будинку зруйновано літню кухню.

Про це 11 червня повідомляє онлайн-ресурс бойовиків ОРЛО "ЛИЦ". 

Зазначається, що літня кухня зруйнована в одному з будинків по вулиці Петровського, 1.

Також повідомляється, що постраждали в результаті обстрілу немає.

Як відомо, у штабі АТО заявляють про збільшення кількості обстрілів за минулу добу з боку бойовиків до 73 разів, у т.ч. із застосуванням важкого озброєння та "Градів"

Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, на Маріупольському через обстріли бойовиків українські військові активно ведуть вогонь у відповідь. 

В ніч на 10 червня бойовики, застосовуючи міномети і артилерію, обстріляли житлові квартали н.п. Мар'їнка та Красногорівка, внаслідок обстрілу поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку. Обстріл кваліфіковано як теракт. 

Новости Донбасса

Теми: АТОДонбас
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