Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ОРЛО рассказали о разрушениях в частном секторе "запрещенным" калибром

Воскресенье, 11 июня 2017, 16:36

В результате обстрелов в пгт Фрунзе поврежден газопровод, также снарядом калибра 122 мм во дворе жилого дома разрушена летняя кухня.

Об этом 11 июня сообщает онлайн-ресурс боевиков ОРЛО "ЛИЦ".

Отмечается, что летняя кухня разрушена в одном из домов по улице Петровского, 1. 

Также сообщается, что пострадавших в результате обстрела нет. 

Как известно, в штабе АТО заявляют об увеличении количества обстрелов за минувшие сутки со стороны боевиков до 73 раз, в т.ч. с применением тяжелого вооружения и "Градов".

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, на Мариупольском направлении из-за обстрелов боевиков украинские военные активно ведут огонь  в ответ.

В ночь на 10 июня боевики, применяя минометы и артиллерию, обстреляли жилые кварталы н.п. Марьинка и Красногоровка, в результате обстрела ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Обстрел квалифицирован как теракт. 

Новости Донбасса

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва горит полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
Все новости...
Реклама: