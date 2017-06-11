Боевики ОРЛО рассказали о разрушениях в частном секторе "запрещенным" калибром

В результате обстрелов в пгт Фрунзе поврежден газопровод, также снарядом калибра 122 мм во дворе жилого дома разрушена летняя кухня.

Об этом 11 июня сообщает онлайн-ресурс боевиков ОРЛО "ЛИЦ".

Отмечается, что летняя кухня разрушена в одном из домов по улице Петровского, 1.

Также сообщается, что пострадавших в результате обстрела нет.

Как известно, в штабе АТО заявляют об увеличении количества обстрелов за минувшие сутки со стороны боевиков до 73 раз, в т.ч. с применением тяжелого вооружения и "Градов".

Как сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, на Мариупольском направлении из-за обстрелов боевиков украинские военные активно ведут огонь в ответ.

В ночь на 10 июня боевики, применяя минометы и артиллерию, обстреляли жилые кварталы н.п. Марьинка и Красногоровка, в результате обстрела ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Обстрел квалифицирован как теракт.

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