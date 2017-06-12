Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку

Понедельник, 12 июня 2017, 22:13

Неподалеку Авдеевки в понедельник вечером позиции украинских военных обстреливал танк пророссийских боевиков.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.

"У Авдеевки отработал танк недоросов. Мощно. Взрывы слышно просто в Новой Авдеевке. Последствия выяснить невозможно. Обстрел продолжается", - написал он в Facebook.

Позже украинская сторона СЦКК сообщила, что обстрел начался около 21.00.

"Под огонь танковых пушек боевиков попали жилые кварталы Авдеевки. 125 мм снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина", - отмечается в сообщении.

В то же время около 22.00. боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки, применив БМП и гранатометы. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. В обоих случаях среди местных жителей пострадавших не было.

В Авдеевке и Марьинке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Подробности обстрелов уточняются.

Украинская правда

Темы: АТОАвдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
Все новости...
Реклама: