Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку

Неподалеку Авдеевки в понедельник вечером позиции украинских военных обстреливал танк пророссийских боевиков.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.

"У Авдеевки отработал танк недоросов. Мощно. Взрывы слышно просто в Новой Авдеевке. Последствия выяснить невозможно. Обстрел продолжается", - написал он в Facebook.

Позже украинская сторона СЦКК сообщила, что обстрел начался около 21.00.

"Под огонь танковых пушек боевиков попали жилые кварталы Авдеевки. 125 мм снаряды взорвались возле жилых домов по улицам Островского и Гагарина", - отмечается в сообщении.

В то же время около 22.00. боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы Марьинки, применив БМП и гранатометы. В результате обстрела возник пожар в доме по улице Октябрьской. В обоих случаях среди местных жителей пострадавших не было.

В Авдеевке и Марьинке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК. Подробности обстрелов уточняются.

Украинская правда