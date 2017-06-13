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В Авдіївці оголосили надзвичайний стан

Вівторок, 13 червня 2017, 13:10
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан

По місту Авдіївка Донецької області оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Місто вже шостий день без газу - відтоді як бойовики вчергове пошкодили старий газогін. Оголосили по Авдіївці надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня", - написав він.

За словами військового губернатора, вже розпочинається будівництво нового газопроводу, через який Авдіївка отримуватиме газ з контрольованої Україною території.

"Відсьогодні приступаємо до робіт – позбудемося залежності від примх російсько-терористичних бандформувань", - зазначив він.

Жебрівський повідомив, що вартість будівництва складатиме 59 млн грн.

"Домовляємося, щоб частину робіт профінансував "Метінвест", оскільки газогоном з контрольованої Україною території газ надходитиме й на Авдіївський коксохімзавод", - пояснив він.

Як повідомлялося, станом на 7 годину 13 червня газопостачання а Авдіївці відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу, який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників.

Українська правда

Теми: Авдіївканадзвичайна подія
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