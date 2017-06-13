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В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

Вторник, 13 июня 2017, 13:10
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

По городу Авдеевка Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера регионального уровня.

Об этом сообщает в Facebook председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня", - написал он.

По словам военного губернатора, уже начинается строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.

"С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся от зависимости от капризов российско-террористических бандформирований", - отметил он.

Жебривский сообщил, что стоимость строительства составит 59 млн грн.

"Договариваемся, чтобы часть работ профинансировал "Метинвест", поскольку по газопроводу с контролируемой Украиной территории газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод", - пояснил он.

Как сообщалось, по состоянию на 7:00 13 июня газоснабжение а Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода, который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников.

Украинская правда

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Темы: Авдеевкачрезвычайное происшествие
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