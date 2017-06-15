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Корчак заявляє, що обшуки у Радецького проводять через підробку

Четвер, 15 червня 2017, 13:07

Обшуки в кабінеті члени НАЗК Руслана Радецького відбуваються за підозрою у підробці документів.

Про це в коментарі УП заявила голова НАЗК Наталія Корчак.

"Я сама зранку дізналася про обшуки. Виявилося, що є кримінальне провадження генеральної прокуратури. Я ще не знаю нюансів, але по тій ухвалі суду, яка була нам оголошена - там стосується підробки документів, пов’язана з його діяльністю", - зазначила вона.

За словами Корчак, поліція та прокуратура наразі продовжують обшуки в будівлі НАЗК, їм ніхто не заважає.

Як відомо, вранці приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходив обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Також відомо, що у цій же справі обшуки проводяться у Раді адвокатів міста Києва.

Роман Кравець, Оксана Коваленко, УП

Теми: ГенпрокуратураНАЗК
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