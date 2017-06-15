Корчак заявляет, что обыски у Радецкого проводят из-за подделки
Обыски в кабинете члены НАПК Руслана Радецкого происходят по подозрению в подделке документов.
Об этом в комментарии УП заявила председатель НАПК Наталья Корчак.
"Я сама утром узнала об обысках. Оказалось, что есть уголовное производство Генеральной прокуратуры. Я еще не знаю нюансов, но по тому постановлению суда, которое было нам объявлено - там упоминается подделка документов, связанная с его деятельностью", - отметила она.
По словам Корчак, полиция и прокуратура в настоящее время продолжают обыски в здании НАПК, им никто не мешает.
Как известно, с утра помещении НАПК по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете Руслана Радецкого.
Также известно, что по этому же делу обыски проводятся в Совете адвокатов города Киева.
Роман Кравець, УП