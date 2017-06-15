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Гройсман похвалив Кучму

Четвер, 15 червня 2017, 14:30

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що найбільший внесок у децентралізацію України зробив другий президент Леонід Кучма.

Про це він заявив у четвер у Запоріжжі під час виступу на Міжрегіональній конференції з питань впровадження реформи децентралізації.

"Якщо бути абсолютно чесним, то необхідно сказати, що найбільше для розвитку місцевого самоврядування в нашій країні зробив другий президент України Леонід Данилович Кучма - це очевидний факт. При ньому була прийнята Конституція, при ньому був прийнятий закон про місцеве самоврядування, який вперше дав нам можливість підійти до питання місцевого самоврядування ", - цитує слова прем'єра "Інтерфакс-Україна".

За словами глави уряду, після Кучми повноваження у місцевої влади тільки забирали, фактично ведучи країну до централізації.

Як відомо, раніше прем'єр висловлював думку, що всі уряди з 2006 до 2013 року послаблювали економіку України, а процес децентралізації було розпочато в країні тільки в 2014 році урядом Арсенія Яценюка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрівКучмадецентралізація
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