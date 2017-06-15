Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман похвалил Кучму

Четверг, 15 июня 2017, 14:30

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что наибольший вклад в децентрализацию Украины сделал второй президент Леонид Кучма.

Об этом он заявил в четверг во время выступления на Межрегиональной конференции по вопросам внедрения реформы децентрализации в Запорожье.

"Если быть абсолютно честным, то необходимо сказать, что больше всего для развития местного самоуправления в нашей стране сделал второй президент Украины Леонид Данилович Кучма - это очевидный факт. При нем была принята Конституция, при нем был принят закон о местном самоуправлении, который впервые дал нам возможность подойти к вопросу местного самоуправления", - цитирует слова премьера "Интерфакс-Украина".

По словам главы правительства, после Кучмы полномочия у местных властей только забирали, фактически ведя страну к централизации.

Как известно, ранее премьер высказывал мнение, что все правительства с 2006 по 2013 год ослабляли экономику Украины, а процесс децентрализации был начат в стране только в 2014 году правительством Арсения Яценюка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманКабинет министровКучмадецентрализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест дубинками и газом
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
Все новости...
Реклама: