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НАБУ затримало фігуранта "справи Онищенка" Постного на виході з СІЗО

П'ятниця, 16 червня 2017, 01:11
НАБУ затримало фігуранта справи Онищенка Постного на виході з СІЗО

Фігуранта "газової справи Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє Громадське.

Обвинуваченого у "газовій справі Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, оскільки сплив термін його утримання за підозрою. Однак опівночі його одразу знову затримав спецназ Національного антикорупційного бюро за новою підозрою.

Постного повезуть в НАБУ для слідчих дій, а після цього — в ізолятор тимчасового тримання.

 

Як повідомляє Громадське, суд 15 червня вже другий день намагався обрати запобіжний захід для Постного. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Постного досі не арештували через затягування процесу адвокатами.

Солом'янський суд Києва переніс засідання у справі Постного на 9:30 16 червня.

Як відомо, Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНАБУСІЗО
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