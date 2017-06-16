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НАБУ задержало фигуранта дела "Онищенка" Постного на выходе из СИЗО

Пятница, 16 июня 2017, 01:11
НАБУ задержало фигуранта дела Онищенка Постного на выходе из СИЗО

Фигуранта "газового дела Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, но его сразу задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Громадське.

Обвиняемого по "газовому делу Онищенка" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако в полночь его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро в связи с новым подозрением.

Постного повезут в НАБУ для следственных действий, а после этого - в изолятор временного содержания.

 

Как сообщает Громадське, суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.

Соломенский суд Киева перенес заседание по делу Постного на 9:30 16 июня.

Как известно, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отнощении Онищенка по признакам государственной измены. В июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Темы: ОнищенкоНАБУСИЗО
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