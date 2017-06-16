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Поліція затримала чоловіка, який повоював на боці і ЗСУ, і бойовиків

П'ятниця, 16 червня 2017, 03:29

В Покровську співробітники поліції Донеччини затримали чоловіка, який нібито встиг по кілька разів повоювати на боці і ЗСУ і бойовиків, що окупували частину Донбасу.

Про це повідомив начальник управляння поліції Донеччини Вячеслав Аброськін в facebok.

Під час затримання 48-річний чоловік мав при собі так зване "тимчасове посвідчення військовослужбовця ДНР", згідно з яким цей "діяч" з жовтня 2016 року - гранатометник "армії ДНР".

Однак згодом, з розповіді затриманого, виявилось, що з серпня 2015 року по серпень 2016 року він проходив службу в одній з бригад ЗСУ і під час обстрілу бойовиків навіть отримав поранення. Потім він виїжджав на окуповану територію, де після лікування "працевлаштувався"  на посаду гранатометника в рядах бойовиків. За "службу" у окупантів, з якими він сам нещодавно ще воював, отримував 15 тисяч російських рублів.

В лютому 2017 року він повернувся до рідного міста Мирнограду і пішов до військкомату. Там його направляють назад до "рідної" бригади, в якій ще два місяці він воював проти бойовиків. А вже в квітні 2017 року він демобілізується і поїхав назад до Донецька.

В Покровськ він приїхав аби побачити свою кохану. Зі слів затриманого, хронологія його переходів виглядає так: ЗСУ-"ДНР"-ЗСУ-"ДНР"..

Аброськін зазначив, що поліція перевірить ці свідчення. Наразі чоловік перебуває в СІЗО.

Теми: ДонбасАТОДНР
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