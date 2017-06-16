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Полиция задержала мужчину, который повоевал на стороне и ВСУ, и боевиков

Пятница, 16 июня 2017, 03:29

В Покровске сотрудники полиции Донетчины задержали мужчину, который якобы успел несколько раз повоевать на стороне и ВСУ и боевиков, оккупировавших часть Донбасса.

Об этом сообщил начальник управления полиции Донетчины Вячеслав Аброськин в facebok.

Во время задержания 48-летний мужчина имел при себе так называемое "временное удостоверение военнослужащего ДНР", согласно которому этот "деятель" с октября 2016 года - гранатометчик "армии ДНР".

Однако впоследствии, из рассказа задержанного, оказалось, что с августа 2015 по август 2016 он проходил службу в одной из бригад ВСУ и во время обстрела боевиков даже получил ранение. Затем он выезжал на оккупированную территорию, где после лечения "трудоустроился"  на должность гранатометчика в рядах боевиков. За "службу" у оккупантов, с которыми он сам недавно еще воевал, получал 15 000 российских рублей.

В феврале 2017 он вернулся в родной город Мирноград и пошел в военкомат. Там его направляют обратно в "родную" бригаду, в которой еще два месяца он воевал против боевиков. А уже в апреле 2017 он демобилизуется и уехал назад в Донецк.

В Покровск он приехал, чтобы увидеть свою возлюбленную. По словам задержанного, хронология его переходов выглядит так: ВСУ- "ДНР" -ВСУ- "ДНР" ..

Аброськин отметил, что полиция проверит эти показания. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАТОДНР
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