Верховний суд остаточно заборонив партію Вітренко
Вівторок, 27 вересня 2022, 17:56
Верховний суд остаточно заборонив партію Наталії Вітренко "Прогресивну соціалістичну партію України".
Джерело: рух "Чесно" з зали суду
Деталі: Таким чином, ПСПУ вже четверта партія, заборонена Верховним судом.
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За даними журналістів на суд прийшов соратник Вітренко – Володимир Марченко.
Окрім ПСПУ, Верховний Суд уже заборонив ОПЗЖ, Партію Шарія та партію "Соціалісти".
ПСПУ — єдина партія, яка подавала зустрічний позов і затягувала суд, зазначають активісти.
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Що передувало:
- 20 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій.
- Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "Партії Шарія", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Соціалістичної партії України", партії "Держава", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Лівої опозиції" та "Союз лівих сил".
- Восьмий апеляційний суд Львова 23 червня заборонив діяльність "Прогресивної соціалістичної партії України".