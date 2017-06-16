Суд конфисковал 42 тысячи гривен взносов партии Витренко

У партии Наталии Витренко конфискуют 42,6 тысячи гривен партийных взносов.



Постановлением Печерского районного суда Киева Витренко признана виновной в совершении административного правонарушения, сообщает 16 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции.



По результатам анализа отчета "Прогрессивной социалистической партии Украины" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 работники Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции выявили факт получения средств с нарушением действующего законодательства.

Согласно документальной базы, собранной сотрудниками НАПК, и составленного админпротокола, членские взносы и благотворительные пожертвования сдавались на партийных собраниях, которые проходили один раз в месяц, с последующим внесением наличных средств на банковский счет политической силы.



Таким образом, на текущий счет партии от доверенного лица указанной политической силы в течение ноября-декабря 2016 было сделано 6 платежей на общую сумму 42 620 грн.



Витренко вину не признала, но суд пришел к выводу, что предоставленные фактические данные подтверждают совершение административного правонарушения.



В частности, частью 8 статьи 14 ЗУ "О политических партиях в Украине" предусмотрено, что денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции.



Судебным постановлением обязано взыскать с руководителя партии Наталии Витренко штраф в размере 1700 грн и конфисковать 42620 грн взносов, осуществленных в поддержку политической партии.

В то же время сама председатель ПСПУ Наталия Витренко поспешила заявить, что считает подобное решение "политическим заказом власти" и обвинила суд в предвзятости.

Как сообщает пресс-служба партии, Витренко намерена обжаловать данное решение суда.

Украинская правда