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Міграційна служба умила руки від громадянств Насірова

П'ятниця, 16 червня 2017, 14:28

Державній міграційній службі невідомо про наявність іноземного громадянства у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

При цьому вона не планує просити таку інформацію у інших відомств, ідеться у відповіді Міграційної служби на запит "Українських новин".

"На сьогодні Державна міграційна служби не володіє офіційною інформацією про набуття Насіровим Р.М. іноземного громадянства", – сказано в ньому.

Крім того, Міграційна служба стверджує, що не планує вимагати документи в інших відомств щодо громадянства Насірова.

"Державна міграційна служба не має правових підстав для звернення до уповноважених органів щодо витребування інформації (документів) про набуття Насіровим Р.М. громадянства іноземної держави", – заявило відомство.

Міграційна служба додала, що в багатьох державах інформація про громадянство особи належить до сфери приватного життя і не підпадає під оприлюднення.

Також вона повідомила, що не веде обліку осіб, які отримали громадянство України, осіб, чиє громадянство було призупинено, і осіб, які отримали іноземне громадянство.

Як відомо, посольство Великобританії в Україні підтвердило спрямування листа до Національного антикорупційного бюро про наявність у Насірова британського паспорта.

Раніше Міграційна служба опрацювала інформацію про канадське громадянство Андрія Артеменка і направила її на розгляд Комісії з питань громадянства при президенті, внаслідок чого Петро Порошенко позбавив його громадянства України, а Верховна Рада – депутатських повноважень. Він попросив суд визнати протиправними дії ГПУ щодо його громадянства.

Теми: Насіровпаспорт
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