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Миграционная служба умыла руки от гражданств Насирова

Пятница, 16 июня 2017, 14:28

Государственной миграционной службе не известно о наличии иностранного гражданства у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

При этом она не намерена запрашивать такую информацию у других ведомств, говорится в ответе Миграционной службы на запрос "Українських новин".

"На сегодня Государственная миграционная службы не владеет официальной информацией про приобретении Насировым Р.М. иностранного гражданства", – сказано в нем.

Кроме того, Миграционная служба утверждает, что не намерена истребовать документы у других ведомств относительно гражданства Насирова.

"Государственная миграционная служба не имеет правовых оснований для обращения к уполномоченным органам касательно истребования информации (документов) о приобретении Насировым Р.М. гражданства иностранного государства", – заявило ведомство.

Миграционная служба добавила, что во многих государствах информация о гражданстве лица относится к сфере частной жизни и не подлежит обнародованию.

Также она сообщила, что не ведет учета лиц, получивших гражданство Украины, лиц, чье гражданство было прекращено, и лиц, получивших иностранное гражданство.

Как известно, посольство Великобритании в Украине подтвердила направление письма в Национальное антикоррупционное бюро о наличии у Насирова британского паспорта.

Ранее Миграционная служба проработала информацию о канадском гражданстве Андрея Артеменко и направила ее на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте, вследствие чего Петр Порошенко лишил его гражданства Украины, а Верховная Рада – депутатских полномочий. Он попросил суд признать противоправными действия ГПУ в отношении его гражданства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Насировпаспорт
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