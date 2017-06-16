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Затриманому у справі Вороненкова оголосили підозру

П'ятниця, 16 червня 2017, 15:44

Підозрюваного у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова затримали і повідомили про підозру.

Про це йдеться у повідомленні Київської прокуратури.

"В рамках провадження на даний час затримано одну особу, якій повідомлено про підозру у причетності до вчинення цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, за даними ЗМІ у Павлограді у справі вбивства Вороненкова у п'ятницю затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка.

Вороненкова вбили 23 березня, коли він виходив з готелю у Києві із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин УкраїниПавло Паршов, який народився в Севастополі.

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Українська правда

Теми: КиївполіціявбивствоРосія
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