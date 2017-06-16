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Задержанному по делу Вороненкова объявили подозрение

Пятница, 16 июня 2017, 15:44

Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова задержали и сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

"В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Как известно, по данным СМИ в Павлограде по делу убийства Вороненкова в пятницу задержали местного активиста Ярослава Тарасенко.

Вороненкова убили 23 марта, когда он выходил из гостиницы в Киеве со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

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Украинская правда

Темы: КиевполицияубийствоРосcия
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