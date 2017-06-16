Задержанному по делу Вороненкова объявили подозрение
Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова задержали и сообщили о подозрении.
Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.
"В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.
Как известно, по данным СМИ в Павлограде по делу убийства Вороненкова в пятницу задержали местного активиста Ярослава Тарасенко.
Вороненкова убили 23 марта, когда он выходил из гостиницы в Киеве со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.
Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.
Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.
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Украинская правда