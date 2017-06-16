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Протести в РФ: Школяр отримав 2 місяці арешту без права на інтернет

П'ятниця, 16 червня 2017, 15:57

Басманний суд Москви в п'ятницю відправив під домашній арешт 11-класника, який звинувачується в опорі ОМОНу.

Про це пише "РИА Новости".

За версією слідства, 12 червня під час мітингу на Тверській 17-річний юнак бризнув омонівцю в обличчя з перцевого балончика.

"Обрати відносно Михайла Галяшкіна запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - оголосила рішення суддя.

Повідомляється, що підлітку пред'явлено звинувачення за кримінальною статтею "Застосування щодо поліцейського насильства, яке не є небезпечним для життя і здоров'я".

За інформацією ТАСС, запобіжний захід у відношенні підлітка буде діяти протягом 2 місяців - до 13 серпня.

Крім того, в якості обмежень суд заборонив обвинуваченому користуватися інтернетом і засобами зв'язку. Йому дозволено ходити з дому тільки до школи, спілкуватися тільки з викладачами, адвокатами, слідчими й родичами.

Нагадаємо, що кримінальна відповідальність в Росії настає з 16 років, а у низці тяжких статей - з 14 років.

Як повідомлялося, 12 червня в День Росії в багатьох російських містах пройшли мітинги проти корупції.

У Санкт-Петербурзі і Москві акції відбулися на неузгоджених з владою майданчиках, в результаті чого, за даними "Новой газеты", було затримано більше 1200 осіб.

У мерії Москви заявили, що деякі учасники мітингу проти корупції на Тверській вулиці "зіпсували настрій" росіянам, які вийшли на свято.

Організатора антикорупційних акцій Олексія Навального затримали ще в під'їзді його будинку. Суд заарештував його на 30 діб за непокору поліції і повторне порушення порядку організації масового заходу.

Відносно двох учасників акції завели кримінальну справу про напад на поліцейського.

Європейський союз і США закликали Росію звільнити затриманих протестувальників.

Теми: Росіяакціїмітингисуд
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