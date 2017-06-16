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Протесты в РФ: Школьник получил 2 месяца ареста без права на интернет

Пятница, 16 июня 2017, 15:57

Басманный суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест 11-классника, который обвиняется в сопротивлении ОМОНу.

Об этом пишет "РИА Новости".

По версии следствия, 12 июня во время митинга на Тверской 17-летний юноша брызнул омоновцу в лицо из перцового баллончика.

"Избрать в отношении Михаила Галяшкина меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласила решение судья.

Сообщается, что подростку предъявлено обвинение по уголовной статье "Применение в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья".

По информации ТАСС, мера пресечения в отношении подростка будет действовать в течение 2 месяцев – до 13 августа.

Кроме того, в качестве ограничений суд запретил обвиняемому пользоваться интернетом и средствами связи. Ему разрешено ходить из дома только в школу, общаться только с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками.

Напомним, что уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по ряду тяжких статей — с 14 лет.

Как сообщалось, 12 июня в День России во многих российских городах прошли митинги против коррупции.

В Санкт-Петербурге и Москве акции состоялись на несогласованных с властями площадках, в результате чего, по данным "Новой газеты", были задержаны более 1200 человек.

В мэрии Москвы заявили, что некоторые участники митинга против коррупции на Тверской улице "испортили настроение" россиянам, вышедшим на праздник.

Организатора антикоррупционных акций Алексея Навального задержали еще в подъезде его дома. Суд арестовал его на 30 суток за неповиновение полиции и повторное нарушение порядка организации массового мероприятия.

В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского.

Европейский союз и США призвали Россию освободить задержанных протестующих.

Темы: Росcияакциимитингисуд
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