Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ: Постному, затриманому у "справі Онищенка", повідомлено про підозру

Субота, 17 червня 2017, 16:31

Затриманому у "газовій справі Онищенка" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах". 

 Про це 17 червня повідомили у НАБУ. 

Йдеться про обвинуваченого у "газовій справі" Валерія Постного, якого було затримано під час звільнення із СІЗО 16 червня в порядку ст.208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

"Повідомлення про підозру відбулося в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення газового конденсату, видобутого ПАТ "Укргазвидобування"...  16 червня Солом'янський суд Києва обрав обвинуваченому запобіжний захід на час судового розгляду у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 10 млн. гривень", - зазначили у НАБУ.

При цьому прокурори САП подавали клопотання щодо суми застави у розмірі 50 млн грн.

На час проведення досудового розслідування "газової справи" Постному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 250 млн грн.

Як відомо, Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Слідство називає Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка – згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.

В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.

16 червня фігуранта "газової справи Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.

Солом'янський суд взяв під варту Постного на 2 місяці із можливістю внесення застави у сумі 10 млн. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУОнищенкогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: