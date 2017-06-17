НАБУ: Постному, затриманому у "справі Онищенка", повідомлено про підозру
Затриманому у "газовій справі Онищенка" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".
Про це 17 червня повідомили у НАБУ.
Йдеться про обвинуваченого у "газовій справі" Валерія Постного, якого було затримано під час звільнення із СІЗО 16 червня в порядку ст.208 КПК України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
"Повідомлення про підозру відбулося в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення газового конденсату, видобутого ПАТ "Укргазвидобування"... 16 червня Солом'янський суд Києва обрав обвинуваченому запобіжний захід на час судового розгляду у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 10 млн. гривень", - зазначили у НАБУ.
При цьому прокурори САП подавали клопотання щодо суми застави у розмірі 50 млн грн.
На час проведення досудового розслідування "газової справи" Постному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 250 млн грн.
Як відомо, Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Слідство називає Постного одним з ключових фігурантів справи Онищенка – згідно з матеріалами, керівниками злочинної організації були Онищенко, його матір і Постний.
В СБУ заявили також про початок досудового слідства щодо Онищенка за ознаками державної зради. У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
16 червня фігуранта "газової справи Онищенка" Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримав спецназ Національного антикорупційного бюро.
Солом'янський суд взяв під варту Постного на 2 місяці із можливістю внесення застави у сумі 10 млн.
Українська правда