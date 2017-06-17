Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Марші рівності поліції буде стільки ж, як учасників - Крищенко

Субота, 17 червня 2017, 19:57

У Марші рівності в неділю візьмуть участь близько 5 тисяч осіб, його охоронятимуть до 5 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У заявці вказано участь у ході до 5 тисяч осіб. З огляду на те, що минулого року була заявлена ​​одна тисяча, а прийшло дві, то я думаю, цього разу п'ять заявлених тисяч буде. Можливо, навіть більше, не виключено", - зазначив він.

За словами Крищенка, на місці проведення заходу, як і минулого року, будуть встановлені загороджувальні турнікети, перекриття та фільтраційні рамки, планується встановити чотири контрольно-пропускні пункти, вибірково будуть перевірятися документи і вміст сумок учасників маршу. Також будуть працювати кінологи зі службовими собаками, кінна поліція.

Глава київської поліції зазначив, що правоохоронці максимально забезпечуватимуть безпеку заходу.

"У нас було кілька зустрічей з організаторами, на цих зустрічах були присутні представники 10 посольств, місії Євросоюзу, ОБСЄ, - цей захід проводиться під пильною увагою всього європейського співтовариства. Ми з організаторами обговорили маршрут, заходи безпеки і все, що необхідно для спокійного безпечного проведення заходу", - сказав він.

При цьому Крищенко зазначив, що поліція проводить зустрічі і з противниками маршу.

Як повідомлялося, у суботу невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, розмістивши на його сторінках картинку з зображенням розправи над ЛГБТ-активістами і текст з погрозами.

Українська правда

Теми: поліціяКиївЛГБТ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
поліція
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Що повинен зробити Вигівський на посаді голови Національної поліції
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: