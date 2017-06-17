На Марші рівності поліції буде стільки ж, як учасників - Крищенко

У Марші рівності в неділю візьмуть участь близько 5 тисяч осіб, його охоронятимуть до 5 тисяч правоохоронців.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У заявці вказано участь у ході до 5 тисяч осіб. З огляду на те, що минулого року була заявлена ​​одна тисяча, а прийшло дві, то я думаю, цього разу п'ять заявлених тисяч буде. Можливо, навіть більше, не виключено", - зазначив він.

За словами Крищенка, на місці проведення заходу, як і минулого року, будуть встановлені загороджувальні турнікети, перекриття та фільтраційні рамки, планується встановити чотири контрольно-пропускні пункти, вибірково будуть перевірятися документи і вміст сумок учасників маршу. Також будуть працювати кінологи зі службовими собаками, кінна поліція.

Глава київської поліції зазначив, що правоохоронці максимально забезпечуватимуть безпеку заходу.

"У нас було кілька зустрічей з організаторами, на цих зустрічах були присутні представники 10 посольств, місії Євросоюзу, ОБСЄ, - цей захід проводиться під пильною увагою всього європейського співтовариства. Ми з організаторами обговорили маршрут, заходи безпеки і все, що необхідно для спокійного безпечного проведення заходу", - сказав він.

При цьому Крищенко зазначив, що поліція проводить зустрічі і з противниками маршу.

Як повідомлялося, у суботу невідомі зламали сайт українського ЛГБТ-руху, розмістивши на його сторінках картинку з зображенням розправи над ЛГБТ-активістами і текст з погрозами.

Українська правда