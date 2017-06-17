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На Марше равенства полиции будет столько же, как участников – Крищенко

Суббота, 17 июня 2017, 19:57

В Марше равенства в воскресенье примут участие около 5 тысяч человек, его будут охранять до 5 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"В заявке указано участие в шествии до 5 тысяч человек. Учитывая, что в прошлом году была заявлена одна тысяча, а пришло две, то я думаю, в этом раз пять заявленных тысяч будет. Возможно, даже больше, не исключено", - отметил он.

По словам Крищенко, на месте проведения мероприятия, как и в прошлом году, будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные рамки, планируется установить четыре контрольно-пропускных пункта, избирательно будут проверяться документы и содержимое сумок участников марша. Также будут работать кинологи со служебными собаками, конная полиция.

Глава киевской полиции отметил, что правоохранители будут максимально обеспечивать безопасность мероприятия.

"У нас было несколько встреч с организаторами, на этих встречах присутствовали представители 10 посольств, миссии Евросоюза, ОБСЕ, - это мероприятие проводится под пристальным вниманием всего европейского сообщества. Мы с организаторами обсудили маршрут, меры безопасности и все, что необходимо для спокойного безопасного проведения мероприятия", - сказал он.

При этом Крищенко отметил, что полиция проводит встречи и с противниками марша.

Как сообщалось, в субботу неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его страницах картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами и текст с угрозами.

Украинская правда

Темы: полицияКиевЛГБТ
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