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Одному з керівників НПЗ Курченка дали 5 років умовно

Понеділок, 19 червня 2017, 17:08

Заступника гендиректора Одеського нафтопереробного заводу Дмитро Веремєєв, який пішов на угоду зі слідством, засуджено до 5 років в'язниці з одним роком випробувального терміну.

Про це повідомив журналістам на брифінгу в понеділок прокурор Одеської області Олег Жученко, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами прокурора, в рамках угоди Веремєєв надав слідству низку свідчень у "справі Курченко", окрім того, повідомив про місцезнаходження деяких важливих для слідства документів, а також про роль частини підозрюваних.

Крім того, розповів Жученко, в рамках домовленостей заступник гендиректора повинен був компенсувати частину з 2 млрд грн збитків, завданих державі.

Щодо конфіскації Суворівським районним судом Одеси цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ, що належить групі "ВЕТЕК" Сергія Курченко, Жученко повідомив, що на користь держави надійшло майно вартістю 200 млн доларів, включаючи будівлі площею 38 тис. кв. м і 77 га землі.

За словами Жученка, рішенням суду був конфіскований цілісний майновий комплекс Одеського НПЗ і майно ТОВ "Газ і енергія України", і таким чином завод повністю готовий до використання. Право власності на конфісковане майно буде зареєстровано за Кабінетом міністрів України.

Також, за словами прокурора, оскаржити це рішення суду, хоча і можна, але дуже складно. Не можуть вплинути на це рішення і суди щодо майна Одеського НПЗ, оскільки в даному випадку завод виступає як засіб скоєння злочину.

Наступним кроком в розслідуванні даної справи Жученко назвав повернення на користь держави нафтопродуктів, які зберігалися на заводі до кінця 2014 року. Та частина нафти, яку повернути не можна, за словами прокурора, буде компенсована в грошовій формі.

Як повідомлялося, Суворовський районний суд Одеси конфіскував Одеський нафтопереробний завод, що належить групі "ВЕТЕК" Сергія Курченко, на користь Кабінету міністрів.

Загалом під час розслідування цієї справи прокуратура Одещини спільно з органами поліції та Управлінням СБУ в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами по так званій "схемі Курченка".

Прокуратура Одеської області оголосила у розшук колишнього гендиректора та виконавчого директора Одеського НПЗ.

Детальніше про цю історію можна почитати за посиланням.

Теми: КурченкоОдеська область
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