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Одному из руководителей НПЗ Курченко дали 5 лет условно

Понедельник, 19 июня 2017, 17:08

Пошедший на следку со следствием заместитель гендиректора Одесского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Веремеев приговорен к 5 годам тюрьмы с годом испытательного срока.

Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник прокурор Одесской области Олег Жученко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам прокурора, в рамках соглашения Веремеев дал следствию ряд показаний по "делу Курченко", в том числе сообщил о местонахождении некоторых важных для следствия документов, а также о роли части подозреваемых.

Кроме того, рассказал Жученко, в рамках договоренностей замгендиректора должен был компенсировать часть из 2 млрд грн убытков, нанесенных государству.

Относительно конфискации Суворовским районным судом Одессы целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, принадлежащего группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, Жученко сообщил, что в пользу государства поступило имущество стоимостью 200 млн долларов, включая строения площадью 38 тыс. кв. м и 77 га земли.

По словам Жученко, решением суда был конфискован ЦИК Одесского НПЗ и имущество ООО "Газ и энергия Украины", и таким образом завод полностью готов к использованию. Право собственности на конфискованное имущество будет зарегистрировано за Кабинетом министров Украины.

Также, по словам прокурора, оспорить это решение суда, хотя и можно, однако очень сложно. Не могут повлиять на данное решение и суды относительно имущества Одесского НПЗ, так как в данном случае завод выступает как средство совершения преступления.

Следующим шагом в расследовании данного дела Жученко назвал возвращение в пользу государства нефтепродуктов, которые хранились на заводе до конца 2014 года. Та часть нефти, которую вернуть нельзя, по словам прокурора, будет компенсирована в денежной форме.

Как сообщалось, Суворовский районный суд Одессы конфисковал Одесский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, в пользу Кабинета министров.

Всего в ходе расследования этого дела прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

Прокуратура Одесской области объявила в розыск бывшего гендиректора и исполнительного директора Одесского НПЗ.

Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Темы: КурченкоОдесская область
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