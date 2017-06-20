Закон про Донбас буде компромісним – Парубій

Законопроект "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей" є компромісним.

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє ZN.ua.

"У цьому законопроекті фактично описується компромісний варіант, навколо якого зможуть об'єднатися прихильники і опоненти воєнного стану, коли немає обмежень демократичних процедур і одночасно законодавчо дозволено і регламентовано використання всіх військових підрозділів", - сказав спікер.

Парубій нагадав, що законопроект також передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління військовими і силовими підрозділами і координації діяльності між цивільними та військовими адміністраціями.

Спікер також підкреслив, що проект закону передбачає законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Як повідомлялося, в цей же день після засідання фракції "Народний фронт" Парубій повідомив, що секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону.

"Тексту самого ще немає, проговорювалася сама концепція", - зазначив він.

У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.

Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих територіях, а також військово-цивільними адміністраціями.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.