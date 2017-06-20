Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон про Донбас буде компромісним – Парубій

Вівторок, 20 червня 2017, 03:02
Закон про Донбас буде компромісним – Парубій

Законопроект "Про відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей" є компромісним.

Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє ZN.ua.

"У цьому законопроекті фактично описується компромісний варіант, навколо якого зможуть об'єднатися прихильники і опоненти воєнного стану, коли немає обмежень демократичних процедур і одночасно законодавчо дозволено і регламентовано використання всіх військових підрозділів", - сказав спікер.

Парубій нагадав, що законопроект також передбачає створення єдиного оперативного штабу для управління військовими і силовими підрозділами і координації діяльності між цивільними та військовими адміністраціями.

Спікер також підкреслив, що проект закону передбачає законодавче закріплення за ОРДЛО статусу окупованих територій.

Як повідомлялося, в цей же день після засідання фракції "Народний фронт" Парубій повідомив, що секретар РНБО Олександр Турчинов представив лише концепцію закону.

"Тексту самого ще немає, проговорювалася сама концепція", - зазначив він.

У той же час депутат Вікторія Сюмар зауважила, в законі будуть дві важливі речі: по-перше, Збройні сили можна буде застосувати не лише під час війни та АТО, по-друге, запроваджуватиметься оперативний штаб.

Оперативний штаб керуватиме всіма силовими структурами на окупованих територіях, а також військово-цивільними адміністраціями.

Як повідомлялося, 14 червня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Теми: Донбасзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: