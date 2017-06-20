Сироїд заявила, що буде голодувати з Березюком

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що приєднується до голодування лідера фракції "Самопоміч" Олега Березюка

Про це вона сказала з трибуни парламенту у вівторок.

"Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка. приєднаюся до нього, буду поруч із ним голодувати. Щоби спробувати захистити людей від вашого (влади – ред.) свавілля… А львів'янам я раджу об'єднати свої зусилля і звернутися до президента з вимогою звільнити очільника обласної адіністрації, який виконував і видавав злочинні накази", – заявила Сироїд.

Водночас після виступу віце-спікер повернулася на своє робоче місце.

Сам Березюк, який другий день голодує під стінами Адміністрації президента, в розмові з журналістом "Української правди" сказав, що минулої ночі спав лише кілька годин, тому що рано-вранці почали приходити журналісти.

Також лідер депутатської фракції стежить за засіданням Верховної Ради через мережу інтернет.

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Водночас Березюк поскаржився на головний біль.

"Це напевно будівля (АП - ред.) так впливає", – пожартував він.

Як повідомлялось, парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" на засіданні ВР у вівторок звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Як відомо, Олег Березюк 19 червня оголосив голодування через те, що влада нібито заважає меру Львова й лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому вирішити проблему утилізації сміття у місті. Депутат лише п’є воду.

Березюк заявив, що чекає на рішення президента Петра Порошенка та Ради національної безпеки й оборони, які, зокрема, допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

У "Самопомочі" вважають, що Порошенко намагається дискредитувати Садового.

19 і 20 червня президент перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП