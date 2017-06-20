Сыроид заявила, что будет голодать с Березюком
Вице-спикер Верховоной Рады Оксана Сыроид заявила, что присоединяется к голодовке лидера фракции "Самопомич" Олега Березюка.
Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.
"Я хочу сегодня поддержать Олега Березюка. присоединюсь к нему, буду рядом с ним голодать. Чтобы попытаться защитить людей от вашего (власти - ред.) беспредела... А львовянам я советую объединить свои усилия и обратиться к президенту с требованием освободить руководителя областной адинистрации, который выполнял и выдавал преступные приказы", - заявила Сыроид.
В то же время после выступления вице-спикер вернулась на свое рабочее место.
Сам Березюк, который второй день голодает под стенами Администрации президента, в беседе с журналистом "Украинской правды" сказал, что прошлой ночью спал всего несколько часов, потому что рано утром начали приходить журналисты.
Также лидер депутатской фракции следит за заседанием Верховной Рады через сеть интернет.
В то же время Березюк пожаловался на головную боль.
"Это наверное здание (АП - ред.) так влияет", – пошутил он.
Как сообщалось, парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" на заседании ВР во вторник обратилась к мэру Львова Андрею Садовому с призывом немедленно решить проблему с мусором в городе или добровольно оставить пост городского головы.
Как известно, Олег Березюк 19 июня объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешает руководителю Львова и лидеру "Самопомочи" Андрею Садовому решить проблему утилизации мусора в городе. Депутат только пьет воду и планирует провести ночь на 20 июня на Банковой.
Березюк ожидает решения президента Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны, которые, в частности, помогут создать мусорный полигон под Львовом.
В "Самопомочи" считают, что Порошенко пытается дискредитировать Садового.
19 и 20 июня президент находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки.
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП