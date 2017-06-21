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У БПП сумніваються, що закон про Донбас проголосують до літа

Середа, 21 червня 2017, 13:36

У фракції "Блок Петра Порошенка" сумніваються, що закон про зміну формату АТО встигнуть проголосувати до канікул.

Про це заявив журналістам у парламенті заступник глави фракції БПП Сергій Березенко.

За його словами, зараз іде тільки підготовча робота і ніякого тексту законопроекту немає.

"Зараз ведуться дуже серйозні дискусії щодо усіх пунктів цього проекту, починаючи від визначень, реінтеграція чи деокупація. І так по кожній позиції", – розповів Березенко.

Він заявив, що фракція БПП підтримає цей законопроект, але ще не бачила його.

На запитання, чи можуть відповідний проект закону ухвалити хоч у першому читанні до кінця нинішньої сесії, Березенко відповів:

"Думаю, ні. Подивіться скільки мало часу залишилось, а законопроект ще навіть не написаний. Не бачу нічого страшного у тому, щоб, скажімо, цілий липень пішов на напрацювання закону, а це питання стало основним уже на наступній сесії".

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Романюк, УП

Теми: ДонбасзаконодавствоВерховна Рада
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