У БПП сумніваються, що закон про Донбас проголосують до літа

У фракції "Блок Петра Порошенка" сумніваються, що закон про зміну формату АТО встигнуть проголосувати до канікул.

Про це заявив журналістам у парламенті заступник глави фракції БПП Сергій Березенко.

За його словами, зараз іде тільки підготовча робота і ніякого тексту законопроекту немає.

"Зараз ведуться дуже серйозні дискусії щодо усіх пунктів цього проекту, починаючи від визначень, реінтеграція чи деокупація. І так по кожній позиції", – розповів Березенко.

Він заявив, що фракція БПП підтримає цей законопроект, але ще не бачила його.

На запитання, чи можуть відповідний проект закону ухвалити хоч у першому читанні до кінця нинішньої сесії, Березенко відповів:

"Думаю, ні. Подивіться скільки мало часу залишилось, а законопроект ще навіть не написаний. Не бачу нічого страшного у тому, щоб, скажімо, цілий липень пішов на напрацювання закону, а це питання стало основним уже на наступній сесії".

Як повідомлялося, 14 червня 2017 року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов висловив сподівання, що найближчим часом завершиться розробка законопроекту про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі, і парламент його оперативно розгляне.

Аналіз нового законопроекту показав, що він передбачає створення Оперативного штабу з широкими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Роман Романюк, УП