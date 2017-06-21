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Луценко внес в ВР представление на еще одного депутата

Среда, 21 июня 2017, 17:42

Генпрокурор Юрий Луценко внес в ВР представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6.1 млн грн.

 

"Дейдей совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.3. Ст. 368-2 УК Украины, то есть приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами", - в свою очередь объяснила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице Facebook.

Как известно, 19 мая ГПУ передала в ВР представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 шт 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины ) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 шт 2 УК Украины).

Дейдей заявил, что готов отстаивать свою невиновность и отрицает обвинение в незаконном обогащении.

23 мая представление на привлечение к ответственности "радикала" Андрея Лозового и нардепа "Народного фронта" Евгения Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Темы: ГенпрокуратураВерховная Рада
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