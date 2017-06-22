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Макрон планує зустріч "нормандської четвірки" перед самітом G20

Четвер, 22 червня 2017, 05:48
Макрон планує зустріч нормандської четвірки перед самітом G20

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в його планах провести зустріч в "нормандському" форматі перед самітом G20, який запланований на 7-8 липня в Гамбурзі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми проведемо перед самітом G20 зустріч в цьому форматі", - заявив він в інтерв'ю газеті "Фігаро" і ряду інших європейських видань.

Крім того, Макрон заявив, що переговори з колегами в "нормандському форматі" дозволять йому краще зрозуміти, на якому етапі перебуває врегулювання української проблеми.

"У тому, що стосується українського питання, я дам вам чітку відповідь після моїх перших переговорів в рамках "нормандського формату". Але абсолютно точно, що наш обов'язок - захищати Європу і її союзників в регіоні (на сході Європи - ред.). З даного питання ми не повинні відступати від своєї позиції", - сказав він.

Як повідомлялося, Макрон за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня заявив про необхідність проведення переговорів "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) якомога швидше.

Українська сторона підтвердила готовність до проведення зустрічі "нормандського формату" на найвищому рівні. Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в середині червня повідомив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться "набагато швидше, ніж до кінця літа".

Нагадаємо, 21 червня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що лідери "норманської четвірки" проведуть переговори до кінця цього місяця. Він мав на увазі телефонну розмову.

Крім того, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки підготовки зустрічі в норманському форматі на саміті G-20 не велися.

Остання зустріч лідерів "нормандської четвірки" пройшла 19 жовтня 2016 року.   

Теми: Донбас
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