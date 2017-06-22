Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20

Четверг, 22 июня 2017, 05:48
Макрон планирует встречу нормандской четверки перед саммитом G20

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его планах провести встречу в "нормандском" формате перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате", - заявил он в интервью газете "Фигаро" и ряду других европейских изданий.

Кроме того, Макрон заявил, что переговоры с коллегами в "нормандском формате" позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

"В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках "нормандского формата". Но совершенно точно, что наш долг - защищать Европу и ее союзников в регионе (на востоке Европы - ред.). По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции", - сказал он.

Как сообщалось, Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в середине июня сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" произойдет "намного быстрее, чем до конца лета".

Напомним, 21 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры "норманнской четверки" проведут переговоры до конца этого месяца. Он имел в виду телефонный разговор.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка встречи в норманнском формате на саммите G-20 не велась.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
13:35
фотоАппарат Curiosity снял на Марсе известный символ из "Звездного пути"
13:34
Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы
13:31
Одесскую область атаковали ракетами "Оникс" перед рассветом: разрушили помещение для скота
Все новости...
Реклама: