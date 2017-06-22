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Узгодити список полонених і почати обмін планується до 5 липня – Кучма

Четвер, 22 червня 2017, 14:01

В ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.

Про це заявив представник України в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма журналістам у четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"До кінця не погодили, є ще розбіжності за списком цього, але процес верифікації завершено, всі з цим погодилися, а ви знаєте, що раніше та сторона з цим не погоджувалася", – сказав Кучма.

"Але є розбіжності в списках, розбіжності в 5-6 осіб, але навіть за такі маленькі розбіжності. У нас з української сторони ніяких проблем, у них на 15 осіб більше в їхньому списку, що ми їх утримуємо", – зазначив екс-президент .

Він зазначив, що наступне засідання ТКГ відбудеться 5 липня.

"Домовилися, що на наступній зустрічі, яка буде 5 числа, до цієї дати ми ці проблеми вирішимо (за погодженням списку полонених - ред.) і повинні почати процес обміну", - сказав Кучма.

Раніше повідомлялося, що бойовики затягують процес обміну через юридичне питання.

У червні представник України в ТКГ перший віце-спікер Ірина Геращенко зазначала, що робота гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі просувається дуже повільно через позицію Кремля та контрольованих ним бойовиків.

Теми: заручникиДонбасМінські угоди
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