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Согласовать список пленных и начать обмен планируется до 5 июля – Кучма

Четверг, 22 июня 2017, 14:01

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы 21 июля была достигнута договоренность завершить согласование списка заложников и начать процесс обмена до следующего заседания ТКГ 5 июля.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"До конца не согласовали, есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась", – сказал Кучма.

"Но есть разногласия в списках, разногласия в 5-6 человек, но даже за такие маленькие разногласия. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", – отметил экс-президент.

Он отметил, что следующее заседание ТКГ состоится 5 июля.

"Договорились, что на следующей встрече, которая будет 5 числа, до 5 числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка пленных - ред.) и должны начать процесс обмена", – сказал Кучма.

Ранее сообщалось, что боевики затягивают процесс обмена из-за юридического вопроса.

В июне представитель Украины в ТКГ первый вице-спикер Ирина Геращенко отмечала, что работа гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продвигается очень медленно из-за позиции Кремля и контролируемых им боевиков.

Темы: заложникиДонбассМинские соглашения
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