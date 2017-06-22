На Дніпропетровщині склали вже два протоколи за георгіївську стрічку

У місті Дніпро у четвер 22 червня під час масового заходу, присвяченому Дню скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, у жінки вилучили георгіївську стрічку.

Про це "Українській правді" повідомила керівник прес-служби поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

За її словами у заході брали участь 15-20 осіб, жінка близько 60-ти років йшла із георгіївською стрічкою і календариком. На неї склали одразу два протоколи.

В поліції повідомили, що це вже другий випадок в області: 21 червня за цією статтею було складено протокол в Жовтих Водах.

Як відомо, 16 травня Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Документ передбачає покарання за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської стрічки у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2 550 гривень) або адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки.

Олександр Шумілін, УП