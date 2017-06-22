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На Днепропетровщине составили уже два протокола за георгиевскую ленту

Четверг, 22 июня 2017, 16:31

В городе Днипро в четверг 22 июня во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъяли георгиевскую ленту.

Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, в мероприятии участвовали 15-20 человек, женщина около 60 лет шла с георгиевской лентой и календариком. На нее составили сразу два протокола.

В полиции сообщили, что это уже второй случай в области: 21 июня по этой статье составили протокол в Желтых Водах.

Как известно, 16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

Документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Днепрдекоммунизация
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