На Днепропетровщине составили уже два протокола за георгиевскую ленту

В городе Днипро в четверг 22 июня во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, у женщины изъяли георгиевскую ленту.



Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.



По ее словам, в мероприятии участвовали 15-20 человек, женщина около 60 лет шла с георгиевской лентой и календариком. На нее составили сразу два протокола.



В полиции сообщили, что это уже второй случай в области: 21 июня по этой статье составили протокол в Желтых Водах.



Как известно, 16 мая Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.



Документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.



Александр Шумилин, УП