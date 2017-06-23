Журналист Бобровников: Матиос предлагал мне взятку $10 тысяч

Журналист Алексей Бобровников утверждает, что заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагал ему 10 тысяч долларов взятки.

Об этом бывший сотрудник канала "1+1" написал в Facebook, комментируя задержание главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы.

"Я хотел бы добавить к истории с арестом Гужвы, что год назад заместитель Юрия Луценко и по совместительству главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, предлагал мне взятку в размере 10 000 долларов за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского. Я, конечно же, отказался", – написал Бобровников.

"В свою очередь, я планировал строить сюжет о Грабовском на информации от одного из его помощников, утверждавшего, что видел третьего подозреваемого в деле убийства адвоката. Этот помощник должен был нарисовать с помощью присутствовавшего на съёмках художника фоторобот третьего подозреваемого", – уточнил он.

"Такой поворот сюжета нарушал бы логику в линии ГПУ по делу Граба (Грабовского – ред.), и очевидно, что такого поворота Матиос хотел избежать. Возможно, попытка подкупить меня была связана именно с этой линией сюжета", – заявил Бобровников.

Он отметил, что помощник Грабовского через три месяца после того разговора пропал без вести, а в январе этого года, по заявлению адвоката Соколовской, был найден мертвым.

"Я никогда не брал взяток за выход/невыход любых материалов. И это одна из причин, почему я не могу чувствовать себя в безопасности не только от гангстерской группировки, уничтожившей Галущенко и ко, но и от так называемых правоохранительных органов", – заявил Бобровников.

"В моей карьере взятки мне предлагались дважды -- от мойщиков донецких денег в 2004 году, и вышеописанный случай. Любопытно, что суммы предлагались идентичные. В обоих эпизодах я довольно жестко ответил отказом, но, что важно отметить, в обоих случаях коррупционеры в итоге добивались невыхода материалов в эфир через мою голову", – добавил он.

Бобровников назвал "наезд" на "Страну" показательным, хотя ему "не по душе почерк почти всех проектов, к которым был причастен" Гужва. "Я категорически против избирательного правосудия, которое сейчас дерзко и топорно демонстрирует ГПУ", – отметил он.

Получить комментарий Матиоса "Украинской правде" пока не удалось.

Бобровников чуть более года назад уволился с канала "1+1", ранее работал на "Интере", в "Коммерсанте" и других СМИ. В 2016 году за серию репортажей "Серая зона" получил награду в конкурсе "Честь профессии-2016" за "Лучшее представление сложной темы".

Гужву обвиняют в получении 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на депутата Дмитрия Линько, который и подал жалобу на "Страну".

Алена Рощенко, УП