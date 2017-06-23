Поліція пильнувала Гужву майже три місяці

Депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько поскаржився поліції на видання "Страна" ще 31 березня – і правоохоронці вже майже три місяці ведуть справу, в якій фігурує Ігор Гужва.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Так, лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак заявив: "Вчора вночі було вскрито чергову кремлівську консерву, яка брала хабарі за те, щоб публікувати численні фейки у засобах масової інформації".

"Пане Вадиме, повідомте нам про цю успішну операцію. У якому стані зараз розслідування, хто був задіяний і які наступні дії по відстоюванню інформаційного простору нашої держави?", – попросив він.

Троян відповів: "Так, вчора прокуратурою міста Києва спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції у Києві було затримано двох злодіїв, які вимагали хабар у народного депутата Лінька. На передачі 10 тисяч гривень… вибачте, доларів, затримані у порядку статті 208 КПК України. Зараз ідуть слідчі дії"

"Завдяки тому, що депутат до нас звернувся ще 31 березня, за три місяці проведено негласні слідчі дії і дана справа, я думаю, дійде до логічного кінця", – заявив заступник голови МВС під оплески у залі.

Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Гужва заявив, що його підставили: нібито у квітні пропонували "за великі суми" зняти з сайту кілька матеріалів про лідера "радикалів" Олега Ляшка, а в травні за зняття матеріалу про конфлікт Іллі Ківи й нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька пропонували $20 тисяч. Головний редактор запевнив, що в обох випадках відмовився.

Водночас, Лінько заявив, що "з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей".

Олена Рощенко, УП