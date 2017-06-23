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Луценко анонсував подання на ще одного депутата

П'ятниця, 23 червня 2017, 16:08

Генеральний прокурор Юрій Луценко зазначає, що процес очищення парламенту від хабарників триватиме.

Про це він сказав на брифінгу у Житомирі 23 червня  після наради з прокурорами областей.

"Чи це кінець чистки у Верховній Раді? Ні, не кінець, найближчим часом ви почуєте ще одне повідомлення (прохання про зняття депутатського імунітету -ред), а багатьох депутатів будемо рахувати по осені"", – сказав генпрокурор.

Він підкреслив, що не полює на окремих політиків чи фракції.

"Всі народні депутати, в діях яких є ознаки злочину, а прокурор вважає докази достатніми для  підготовки до підозри, (клопотання) будуть підписані мною і внесені в зал", – сказав Луценко.

Він також детальніше розповів про останні подання на п'ятьох народних депутатів і зазначив, що "найпростіша ситуація" у "радикала" Андрія Лозового: йому просто достатньо сплатити податки.

"Лозовой, за даними фіскальної служби, підтвердженими державною експертизою, не сплатив податків у сумі 1,7 мільйона гривень і військовий збір у розмірі ще понад 100 з лишнім тисяч гривень".

Генпрокурор нагадав приклад депутата Бобова, за яким подання про притягнення до відповідальності було скероване до парламенту, але потім відкликане через сплату нардепом податків у держбюджет.

"Бо закон такий, що по статті 212 "ухилення від податків" сплата податків означає закриття справи", – додав він.

За словами Луценка, сім'я пана Дейдея задекларувала приблизно півтора мільйона гривень доходів, його дружина взяла позику приблизно в 3,5 мільйона, при цьому вони набули певного майна на суму 6 мільйонів.

"САП вважав це незаконним збагаченням. Зараз докази мені пред'явлені. За наявними у слідства інформацією позика була фальшивою, змовною і фактично такою, що не відбулася. Таким чином це показує, що на доходи 1,5 мільйони пан Дейдей не міг придбати майно на 6 мільйонів, тож це – незаконне збагачення", – пояснив Луценко.

Щодо депутата Олеся Довгого, то він, за даними слідства, на посаді секретаря Київської міської ради продавив рішення про незаконне виділення під забудову землі з міського заказника "Жуків Острів".

Ще два подання, зазначив очільник ГПУ, підписані в рамках голосної справи, яку вело Національне антикорупційне бюро.

"Хочу ще раз сказати: блискуча справа! Подання НАБУ чітко показує корупційну систему, вибудувану народними депутатами для особистого збагачення", – каже Луценко.

Генпрокурор зазначив, що вважає докази НАБУ переконливими.

"Не дивлячись на особисте знайомство з паном Розенблатом, буду зі спокійним серцем доповідати в комітеті, а потім з трибуни Верховної Ради про необхідність притягнення його до відповідальності", – сказав Луценко.

Також генпрокурор додав, що НАБУ і САП наполягають також на затриманні та арешті Розенблата і Полякова.

Генпрокур висловив упевненість, що отриманих слідством доказів достатньо для притягнення до відповідальності вказаних нардепів.

Читайте також: "За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ"

Валентина Романенко, УП

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Теми: недоторканністьГенпрокуратура
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