Луценко анонсировал представление на еще одного депутата

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что процесс очищения рядов парламента будет продолжаться.

Об этом он сказал на брифинге в Житомире 23 июня после совещания с прокурорами областей.

"Конец ли это чистки в Верховной Раде? Нет, не конец, в ближайшее время вы услышите еще одно сообщение (просьба о снятии депутатского иммунитета -ред), а многих депутатов будем считать по осени", – сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что не охотится на отдельных политиков или фракции.

"Все народные депутаты, в действиях которых содержатся признаки преступления, а прокурор считает доказательства достаточными для подготовки к подозрению, (ходатайства) будут подписаны мной и внесены в зал", - сказал Луценко.

Он также подробнее рассказал о последних представлениях на пятерых народных депутатов и отметил, что "самая простая ситуация" у "радикала" Андрея Лозового: ему просто достаточно заплатить налоги.

"Лозовой, по данным фискальной службы, подтвержденными государственной экспертизой, не уплатил налогов на сумму 1, 7 миллиона гривен и военный сбор в размере еще более 100 с лишним тысяч гривен".



Генпрокурор напомнил пример депутата Бобова, по которому представление о привлечении к ответственности было направлено в парламент, но затем отозвано из-за уплаты нардепом налогов в госбюджет.

"Ибо закон таков, что по статье 212 "уклонение от налогов" уплата налогов означает закрытие дела ", - добавил он.



По словам Луценко, семья господина Дейдея задекларировала примерно полтора миллиона гривен доходов, его жена взяла кредит примерно в 3,5 миллиона, при этом они приобрели определенный имущества на сумму 6 миллионов.



"САП считал это незаконным обогащением. Сейчас доказательства мне предъявлены. По имеющимся у следствия информации заем был фальшивым и фактически не состоявшимся. Таким образом это показывает, что на доходы 1,5 миллиона господин Дейдей не мог приобрести имущество на 6 миллионов, поэтому это - незаконное обогащение ", - пояснил Луценко.



В отношении депутата Олеся Довгого, то он, по данным следствия, в должности секретаря Киевского городского совета продавил решение о незаконном выделении под застройку земли из городского заказника "Жуков Остров".

Еще два представления, отметил глава ГПУ, подписаны в рамках громкого дела, которое вело Национальное антикоррупционное бюро.



"Хочу еще раз сказать: блестящее дело! Представление НАБУ четко показывает коррупционную систему, выстроенную народными депутатами для личного обогащения", - говорит Луценко.



Генпрокурор отметил, что считает доказательства НАБУ убедительными.



"Несмотря на личное знакомство с господином Розенблатом, буду со спокойной душой докладывать в комитете, а затем с трибуны Верховной Рады о необходимости привлечения его к ответственности", - сказал Луценко.



Также генпрокурор добавил, что НАБУ и САП настаивают также на задержании и аресте Розенблатта и Полякова.



Генпрокур выразил уверенность, что полученных следствием доказательств достаточно для привлечения к ответственности указанных нардепов.

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Валентина Романенко, УП