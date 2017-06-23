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Вдома у Гужви відбувається обшук. Підозру вже вручили

П'ятниця, 23 червня 2017, 19:51

У помешканні головного редактора інтернет-видання "Страна.UA" Ігоря Гужви у п’ятницю ввечері відбувається обшук.

Про це повідомила його заступниця Світлана Крюкова.

"У Ігоря Гужви вдома обшук. Знайшли візитки та 20 рублів – все, зрада. До речі, Гужві вручили "підозру". Згідно з нею, він особисто погрожував Ліньку, з яким жодного разу не бачився. Так буває? Все буває вперше", - написала вона на Facebook.

Пізніше речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що головреду вручили підозру за ч. 3 ст 189 КК України.

"Із клопотанням про обрання запобіжного заходу звертатимемося до суду завтра", - написала вона на Facebook.

Як відомо, слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

23 червня Генпрокуратура показала відеодокази, які мають доводити факт вимагання Гужвою грошей за непублікацію матеріалів щодо представників Радикальної партії.

Українська правда

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Теми: ГужвапрокуратураЗМІ
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